Определена наиболее опасная жидкость для гаджетов

Нередки в последнее время ситуации, когда на гаджет проливается жидкость, после чего они перестают функционировать. По словам эксперта в сфере IT-технологий Виктора Смирнова, самой опасной для подобной техники жидкостью является сладкая газировка. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что именно сладкая газировка приводит к окислению контактов, а липкое вещество не отмывается от платы. Причем устройство может не подлежать ремонту и в сервисном центре.

По мнению эксперта, также опасно для гаджетов кофе.

Он отметил, что при проливании алкогольных напитков детали покрываются пленкой, но не окисляются, поэтому в этом случае реанимировать гаджет проще.