Опрос: каждый четвертый россиянин использует нейросети в работе

Более четверти жителей России используют нейросети для решения профессиональных задач. К таким выводам пришли авторы исследования, результаты которого оказались в распоряжении портала NEWS.ru .

Согласно данным опроса, 27% россиян уже применяют инструменты искусственного интеллекта в своей работе, при этом большинство делают это на регулярной основе. Среди тех, кто использует нейросети в профессиональной сфере, 40% обращаются к ним ежедневно, 43% — несколько раз в неделю, а 16% — несколько раз в месяц.

При этом значительная часть опрошенных пока не интегрировала ИИ в рабочие процессы, но рассматривает такую возможность. О желании начать использовать нейросети заявили 45% респондентов. Еще 16% отметили, что специфика их деятельности не предполагает применение подобных технологий. Около 12% участников опроса сообщили, что не планируют внедрять искусственный интеллект в свою профессиональную практику.

Информация о размере выборки и статистической погрешности исследования в опубликованных материалах не уточняется.

