Опубликован список морпехов ВСУ, возвращенных Украине при обмене 17 октября

Российское министерство иностранных дел опубликовало список из 29 бойцов морской пехоты Украины, которых вернули на родину в рамках очередного обмена военнопленными. Данные об этом появились в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, прокомментировала слухи о том, что российская сторона не передает Украине морских пехотинцев. Якобы их просто не вносят в обменные списки.

«Это вранье и неправда», — ответила на такие слухи Захарова.

В итоге она привела список из 29 человек, которые до плена служили в морской пехоте. Все эти люди были возвращены на Украину по итогам обмена, который произошел 17 октября текущего года. Дипломат добавила, что в реальности Киеву предлагалось заметно большее число морпехов, но он не стал их включать в списки для обмена.

Ранее Захарова сообщила, что в текущем году украинским властям предлагали забрать из плена 935 военнослужащих. Он согласился на возвращение на родину только 279 солдат и офицеров. Дипломат заявила в связи с этим, что правительство Зеленского бросает в бой своих сограждан, после чего перестает интересоваться их судьбой.