За текущий год Россия предлагала Украине забрать из плена 935 солдат и офицеров ВСУ. Киевские власти согласились вернуть на родину только 279 человек. Такую статистику привела Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее слова опубликовал ТАСС .

По ее утверждению, в 2024 году Минобороны России передало в специальный Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными согласие на возвращение назад 945 военнопленных с Украины.

«Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе, подчеркну, своих собственных граждан? Только 279», — указала она.

Она подчеркнула, что Киев устраивает «политический туризм на крови собственных граждан». Он мобилизует насильно в армию украинцев, бросает их в бой, после чего уже совершено не интересуется их судьбой.

Ранее омбудсмен по правам человека в России Москалькова обвинила Украину в замедлении обмена военнопленными. По ее словам, Киев вопреки всем международным правилам не идет навстречу и не хочет обменивать пленных. Все процессы в этом направлении идут очень тяжело и медленно.