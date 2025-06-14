Опыт проекта «Поколение неравнодушных» из округа Пушкинский обсудили в Московской областной думе

9 июня в Московской областной Думе состоялась встреча Родительского комитета Московской области, на которой почетными гостями были победители всероссийского конкурса, организованного Российским обществом «Знание» и Министерством просвещения РФ, посвященного инициативам родительских объединений.

Московская область продемонстрировала высокие результаты в этом году, заняв место в первой пятерке регионов по количеству признанных победителей — целых 22 проекта.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Представители родительского совета «Образовательного комплекса №4» из поселка Зверосовхоз во главе с руководителем проекта «Поколение неравнодушных» Павлом Ильиным выступили на заседании. Он представил аудитории концепцию и ключевые аспекты проекта, акцентировав внимание на важности обучения школьников навыкам оказания первой помощи в увлекательной игровой форме с активным участием родителей.

Разработчики проекта тщательно продумали структуру занятий, учитывая возрастные особенности учащихся, чтобы обеспечить не только эффективность, но и вовлеченность в процесс обучения.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Проект «Поколение неравнодушных», возглавляемый Павлом и Марией Ильиными при поддержке Российского общества первой помощи, реализуется в Образовательном комплексе поселка Зверосовхоз благодаря финансированию от общества «Знание».

Он направлен на воспитание и укрепление таких фундаментальных ценностей, как порядочность, сострадание, доброжелательность и взаимовыручка, посредством практического освоения базовых навыков оказания первой помощи детьми и их родителями.

Сотрудники Министерства образования Московской области выразили признательность участникам за их энтузиазм и вклад в развитие важных образовательных инициатив в школах региона. В дальнейшем Министерство окажет консультационную поддержку в процессе реализации подобных проектов.