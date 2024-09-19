Организаторы патриотического автопробега поблагодарили ГИБДД Подмосковья за обеспечение безопасности

Общество

Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]

Организаторы патриотического автопробега «Наследники Победы в строю! Навстречу 80-летию Великой Победы» выразили благодарность ГИБДД Подмосковья за обеспечение безопасности мероприятия.

Проект был реализован Советом ветеранов администрации губернатора Московской области и аппаратом Московской областной Думы при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области и УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«Хочется поблагодарить не только участников этого мероприятия, но и наших коллег из Управления ГИБДД по Московской области и его начальника, генерала-майора полиции Виктора Владимировича Кузнецова , которые помогли сделать автопробег комфортным и безопасным», — отметила руководитель министерства Екатерина Швелидзе.

Пробег стартовал у Дома правительства региона, после чего его участники посетили мемориалы в Истре, Красногорске, Волоколамске.

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