Организаторы патриотического автопробега поблагодарили ГИБДД Подмосковья за обеспечение безопасности
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Организаторы патриотического автопробега «Наследники Победы в строю! Навстречу 80-летию Великой Победы» выразили благодарность ГИБДД Подмосковья за обеспечение безопасности мероприятия.
Проект был реализован Советом ветеранов администрации губернатора Московской области и аппаратом Московской областной Думы при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области и УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.
«Хочется поблагодарить не только участников этого мероприятия, но и наших коллег из Управления ГИБДД по Московской области и его начальника, генерала-майора полиции Виктора Владимировича Кузнецова , которые помогли сделать автопробег комфортным и безопасным», — отметила руководитель министерства Екатерина Швелидзе.
Пробег стартовал у Дома правительства региона, после чего его участники посетили мемориалы в Истре, Красногорске, Волоколамске.