Организация ООО «ЗЕВС» объявляет торги по продаже арестованного имущества в Московской области

ООО «ЗЕВС», Гос. контракт № 100095304123100037от 05.12.2023 от им. ТУ Росим в Московской обл. сообщает о проведении торгов по продаже арест. имущ:

Лот №1.(повт) Кв. пл. 60.6 кв. м, к/н 50:50:0020601:1830 (залог), д-к Сорокина Т.А. (Пор. ТУ Росим в МО № 24-З от 01.04.24). МО, г. Балашиха, ул. Струве, д. 7к1, кв. 267. Мин. нач. цена 7 252 880 руб. Сум. зад. 362 644 руб.

Лот №2.(повт) Кв. пл. 38 кв. м, к/н 50:15:0000000:51587 (залог), д-к Шарипова Е.Г. (Пор. ТУ Росим в МО № 25-З от 01.04.24). МО, г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 34, кв. 64. Мин. нач. цена 4 540 360 руб. Сум. зад. 227 018 руб.

Лот №3.(повт) Кв. пл. 43,6 кв. м, к/н: 50:57:0000000:14361 (залог), д-к Зуева Л.С. (Пор. ТУ Росим в МО № 1-З от 29.02.24). МО, г. Коломна, ул. Весенняя, д. 22, кв. 54. Мин. нач. цена 3 060 000 руб. Сум. зад. 153 000 руб.

Лот №4.(повт) Кв. пл. 46,2 кв. м, к/н: 50:57:0000000:15975 (залог), д-к Зуева Л.С. (Пор. ТУ Росим в МО № 1-З от 29.02.24). МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 66Е, кв. 11. Мин. нач. цена 2 652 000 руб. Сум. зад. 132 600 руб.

Лот №5.(повт) ком. пл. 15.5 кв. м, к/н 50:45:0040302:299 (залог), д-к Шишков И.Г. (Пор. ТУ Росим в МО № 22-З от 13.03.24). МО, г. Королев, ул. Коминтерна, д. 10, кв. 8, ком. 4. Мин. нач. цена 1 172 657,02 руб. Сум. зад. 58 632 руб.

Лот №6.(повт) з/у пл. 795 +/- 20 кв. м, к/н 50:04:0101203:54 и ж. дом пл. 97.8 кв. м, к/н 50:04:0101401:574 (залог), д-к Хачатрян С.С., Марченкова С.И. (Пор. ТУ Росим в МО № 30-З от 02.04.24). МО, Дмитровский р-н, Внуковский с.о, д. Ярово, с/т "Надежда-2", уч. 6. Мин. нач. цена 3 582 240 руб. Сум. зад. 179 112 руб.

Лот №7.(повт) З/у пл. 96 035 кв. м, к/н: 50:18:0080110:7

51 (залог), д-к Жигалин С.М., Юсупов С.Г. (Пор. ТУ Росим в МО № 12-З от 29.02.24). МО, Можайский р-н, вблизи д. Шеломово. Мин. нач. цена 1 425 450 руб. Сум. зад. 71 272 руб.

Лот №8.(повт) з/у пл. 177 246 кв. м, к/н: 50:18:0080110:744 (залог), д-к Жигалин С.М., Юсупов С.Г. (Пор. ТУ Росим в МО № 12-З от 29.02.24). МО, Можайский р-н, вблизи д. Шеломово. Мин. нач. цена 5 574 385 руб. Сум. зад. 278 719 руб.

Лот №9.Кв. пл. 62.1 кв. м, к/н 50:21:0060403:7113 (залог), д-к Горюнов С.А. (Пор. ТУ Росим в МО № 35-З от 01.04.24). МО, г. Видное, с. Молоково, б. Ново-Молоковский, д. 6, кв. 564. Мин. нач. цена 5 914 150 руб. Сум. зад. 295 707 руб.

Лот №10.Кв. пл. 34.2 кв. м, к/н 50:33:0020228:360 (залог), д-к Бурдин С.Л. (Пор. ТУ Росим в МО № 47-З от 01.04.24). МО, г. Ступино, р.п. Михнево, ул. Юности 4, кв. 14. Мин. нач. цена 1 788 733,60 руб. Сум. зад. 89 436 руб.

Место проведения аукциона – rts-tender.ru (РТС-Тендер)

Электронный адрес официального сайта торгов - www.torgi.gov.ru

Более подробную информацию - зевс-торги.рф, 8-989-526-93-43, arest@zevstorgi.ru

Прием заявок: с 24.05.24 до 04.06.24

Торги: 07.06.24 в 12:00 мск.