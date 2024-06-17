Организация торгов по постановлению СП УФССП по МО: список объектов и условия участия

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 17.06.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 27.06.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 01.07.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

Нежил. пом., общ.пл. 46,0 кв.м., к/н: 50:49:0010201:2640, адрес: МО, г. Звенигород, квартал Введенское, д. 1Б, пом. А60. П.198-М от 27.04.24. Собств: Кащеева Д.А. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 5 469 600,00 р.

Кв-ра, общ.пл. 57.4 кв.м., к/н: 50:07:0030307:904, адрес: МО, г. Волоколамск, ул. Пороховская, д. 20, кв. 76. П.216-М от 17.05.24. Собств.: Кузнецов А.Е. Взыск: ГК АСВ - КУ ООО КБ «Мегаполис». Цена: 1 937 950,00р.

Кв-ра, общ.пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:16:0702004:2908, адрес: МО, Ногинский р-н, г.Электроугли, ул. Маяковского, д.32, кв.56. П. 224-М от 27.05.24. Собств: Фатькин А.А. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 2 943 000,00 р.

Кв-ра, общ.пл. 37,7 кв.м., к/н: 50:20:0010207:1886, адрес: МО, Одинцовский р-н, с.Немчиновка, ул. Связистов, д.3, корп. 2, кв.174. П.185-М от 19.04.24. Собств: Полонский В.В. Взыск: Шаракин А.А. Цена: 5 104 800,00 р.

Кв-ра, общ.пл. 60,2 кв.м., к/н: 50:09:0080104:972, адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. Молодежная, д. 1, кв. 133. П.227-М от 27.05.24. Собств: Солопов С.И. Взыск: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Цена: 5 871 402,40 р.

Жил. дом с надвор. постройками общ.пл. 333 кв.м., к/н: 50:09:0030506:497; Зем. уч., общ.пл. 1200 кв.м., к/н: 50:09:0030506:11; Баня, общ.пл. 37.6 кв.м., к/н: 50:09:0030506:672, адрес: МО, Солнечногорский р-н, д. Тимофеево, д. 99. П.200-М от 27.04.24. Собств: Бутяйкин Н.Д. Взыск: ПАО АКБ «Российский капитал». Цена: 8 253 444,00 р.

Кв-ра, общ.пл. 70,8 кв.м., к/н: 50:09:0070106:3600, адрес: МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое, ул. Родниковая, корп. 5, кв. 1. П.160-М от 03.04.24. Собств: ТУ Андреевка го. Солнечногорск. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 4 523 200,00 р.

Кв-ра, общ.пл. 43,8 кв.м., к/н: 50:09:0070106:5592, адрес: МО, Солнечногорский мун. р-н, г.п. Андреевка, дер. Голубое, Тверецкий пр-зд, д.16, корп.2, кв.340. П.139-М от 28.03.24. Собств: Цацурин В.В. Взыск: АО "Банк ДОМ.РФ". Цена: 2 765 600,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

Кв-ра, общ.пл. 55,8 кв.м., к/н: 50:21:0080105:5338, адрес: МО, Ленинский мун. р-н, г. Видное, ул. им. Героя Советского Союза В.Н.Фокина, д.8, кв.22. П.161-М от 03.04.24. Собств.: Стребков А.А., Стребкова Е.Н. Взыск.: ООО «Долговой консультант». Цена: 5 605 466,95р.

Жил. дом, общ. пл. 258.5 кв.м. к/н: 50:21:0050311:2094, Зем. уч. пл. 679 +/-18 кв.м., к/н: 50:21:0050311:422, адрес: МО, г.Видное, с.п. Развилковское, д. Мамоново, ул. Соловьиная, д 5. П.187-М от 19.04.24. Собств.: Мнацаканян М.Р. Взыск.: ПАО «Норвик банк». Цена: 11 784 400,00р.

Кв-ра, общ.пл. 43 кв.м., к/н: 50:24:0000000:37282, адрес: МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Степана Морозкина, д. 2, кв. 70. П.214-М от 17.05.24. Собств.: Рябова О.С. Взыск.: АО «Тинькофф Банк». Цена: 2 059 402,44 р.

Кв-ра, общ.пл. 63,8 кв.м., к/н: 50:23:0110224:2586, адрес: МО, г. Раменское, ул. Крымская, д.11, кв.193. П.210-М от 17.05.24. Собств.: Попов Н.В. Взыск.: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 5 562 400,00р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 17.06.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 27.06.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 01.07.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

Кв-ра, общ.пл. 62,7 кв.м., к/н: 50:09:0070106:10046, адрес: МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Голубое, ЖК «Мелодия леса», д. 8, кв. 154. П.196-М от 24.04.24. Собств: Сеньченко К.С. Взыск: АО КБ «Русский Народный Банк». Цена: 8 205 600,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.