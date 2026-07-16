Организм подает сигналы за недели: как не пропустить первые вестники инсульта
Невролог Ткачев: кратковременная потеря речи первый вестник инсульта
Признаки приближающегося инсульта могут проявляться за несколько дней или даже недель до самого приступа. Однако многие люди склонны списывать их на обычную усталость или недомогание, рассказал в беседе с RT врач-невролог и основатель сети клиник Александр Ткачев.
Тревожные симптомы и транзиторная ишемическая атака
По словам специалиста, организм часто подает сигналы, к которым следует отнестись максимально серьезно:
- Ключевые предвестники: Внезапные эпизоды слабости в руке или ноге, онемение половины лица или конечностей, кратковременные сбои в речи, проблемы со зрением, потеря координации и головокружение.
- Скрытая опасность: Если подобные симптомы быстро прошли (через несколько минут или часов), это не повод для успокоения, а сигнал о необходимости срочного обращения к врачу.
- Предупреждение организма: Зачастую так проявляется транзиторная ишемическая атака (ТИА) — состояние, прямо предшествующее возможному инсульту.
Профилактика вместо гадания
Невролог подчеркнул, что во многих случаях инсульт развиваются абсолютно без предвестников. В связи с этим пытаться угадать приближение катастрофы по самочувствию — опасная стратегия.
Для эффективной защиты здоровья Ткачев рекомендует сфокусироваться на контроле ключевых факторов риска:
- регулярно измерять артериальное давление;
- отслеживать уровень сахара и холестерина в крови;
- полностью отказаться от курения и поддерживать физическую активность;
- систематически проходить профилактические медицинские обследования.