Оргкомитет предварительного голосования партии «Единая Россия» создали в Подмосковье. В его состав вошли участники СВО, общественники, представители социальной сферы, журналисты, промышленники. Председателем оргкомитета стал секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В оргкомитет вошло 23 представителя области — это авторитетные и уважаемые люди от образования, медицины, общественники, предприниматели и промышленники, представители СМИ, герои спецоперации», — рассказал он.

В числе участников — Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев и гендиректор АО «Специализированный застройщик „Проектно-строительный комплекс НПО машиностроения“» Константин Байгушев. Как отметил Брынцалов, это градообразующее предприятие Реутова, которое не только выполняет задачи по поддержанию оборонного комплекса страны, но и вкладывает ресурсы в подготовку кадров.

Также Брынцалов отметил представителей молодежи в составе оргкомитета и выразил уверенность в том, что оргкомитет сделает все для обеспечения прозрачности голосования.

Выдвижение кандидатов стартует 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей пройдет через портал «Госуслуги» с 20 апреля до 29 мая. Само голосование состоится с 25 по 31 мая.