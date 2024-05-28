С конца апреля на Первомайской площади в подмосковной Ивантеевке функционирует оригинальный фонтан, который был создан с применением уникальной технологии парового облака.

Архитектурный объект появился вблизи ДК «Юбилейный» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Территорию возле фонтана благоустроили: проложили сеть тропинок, высадили деревья, выполнили мощение, провели монтаж теневых навесов. Пространство реализовано в едином стиле.

Для комфортного отдыха горожан и жителей установили уличное освещение, которое соответствует санитарным нормам. На территории появились детские площадки, канатный городок и зона для спокойного времяпровождения.

В рамках подготовки фонтанов муниципалитета к запуску провели расконсервацию и очистку чаш. Специалисты проверили состояние инженерных систем и осуществили регулировку высоты струй, проконтролировали благоустройство прилегающей территории. В настоящее время фонтаны уже работают.

В Администрации Городского округа Пушкинский отметили, что уже в ближайшее время в городе ожидается 30 градусов тепла. Фонтан, который уже пользуется популярностью, станет одним из любимых мест горожан и гостей.