Орлова с материнской любовью поздравила своего 7-летнего Бруно

Как сообщает портал «Дни.ру» , фанаты Ольги Орловой оставили множество комментариев, в которых пожелали здоровья и счастья питомцу.

Ольга Орлова, экс-солистка группы «Блестящие» и звезда шоу «Дом-2», отличается особой любовью к животным и гордится своими питомцами. Не удивительно, что артистка не упустила возможности поздравить одного из них, Бруно, с Днем Рождения.

Семья Орловой создала теплую, дружественную атмосферу, где царит любовь, а также взаимопонимание между людьми и животными. В социальных сетях звезды появились фотографии и поздравления, адресованные Бруно в честь его дня рождения. Артистка с радостью поделилась новостью об этом событии со своей аудиторией.

Стоит отметить, что помимо домашних животных, Орлова души не чает в своем муже и крошке-дочке.