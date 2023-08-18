Осенью в России компанию Danon переименуют в «Эйч энд Эн»

В середине сентября в России переименуют компанию Danon, которой временно владеет Росимущество. Подробности рассказало РИА Новости .

Организация уведомила своих контрагентов, что с 18 по 24 сентября будет идти процесс переименования юридического лица Группы компаний Danone в России. Новым названием организации станет АО «Эйч энд Эн». Также в письме уточняется, что все реквизиты компании останутся прежними. Также сохранятся все контракты и договоренности. Они продолжат действовать после регистрации изменений.

Право на владение АО «Данон Россия» было передано управлению Росимущества в середине лета, когда президент подписал соответствующий указ.