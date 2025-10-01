Осенний призыв начался в Ступино: 136 молодых жителей получат электронные повестки

В Ступино официально стартовала осенняя призывная кампания, которая продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года. В соответствии с указом Президента, воинский долг предстоит исполнить 136 молодым жителям городского округа.

Главным нововведением этого сезона стала цифровизация процесса: официальным уведомлением теперь считается повестка, размещенная в личном кабинете на портале Госуслуг или в Едином реестре воинского учета.

«Повестка считается врученной с момента появления в реестре. Благодаря новой системе, призывники смогут оперативно получить необходимую информацию и выполнить обязательства перед государством», — отмечает военный комиссар г. Ступино Юрий Быль.

Несмотря на переход на электронный формат, для надежности документы дублируются традиционными способами — их вручают лично или отправляют по почте.

Новобранцев распределят в части Центрального, Западного и Московского военных округов, а наиболее подготовленные из них могут пополнить ряды Воздушно-десантных войск, Военно-Морского Флота или служб в Нацгвардии.

Еще одним значимым изменением стало продление действия решения призывной комиссии: если молодой человек признан годным, но не был направлен в войска в текущую кампанию, это решение сохраняет силу в течение года, избавляя от необходимости повторного медицинского освидетельствования.

Как отмечают в военкомате, нововведения призваны сделать процесс более быстрым и прозрачным. Те, кто уже получил электронную повестку, отметили удобство формата: это позволило строить личные планы с учетом четких сроков и условий.