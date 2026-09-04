Осенний разворот в красоте: почему в Подмосковье растет спрос на натуральность осенью

С приближением осени жительницы Московской области стали чаще выбирать естественный внешний вид и базовые процедуры ухода. Тренд на минималистичный образ и макияж без заметных акцентов продолжает укрепляться, пишет REGIONS .

По данным сервиса Авито Услуги, за последний месяц в Подмосковье вырос спрос на ряд уходовых процедур. Интерес к процедурам для лица увеличился на 41%, к восстановлению бровей — на 16%, к биозавивке ресниц — на 13%. Снятие наращенных волос стало востребованнее на 10%, а маникюр без покрытия — на 9%.

Летом жительницы региона чаще выбирали более заметные изменения во внешности, включая короткие стрижки, необычные окрашивания и объемные наращивания. С наступлением осени спрос постепенно смещается в сторону процедур, направленных на естественный и ухоженный вид.

Годовая статистика также показывает рост интереса к минималистичным образам. В июле 2026 года спрос на нюдовый макияж увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однотонное окрашивание стало востребованнее на 43%, а маникюр без покрытия — на 30%.

По словам экспертов сервиса, осенью интерес к уходу за собой сохраняется, однако предпочтение отдается менее заметным изменениям. Афрокосы, объемные ресницы, яркое окрашивание прядей и креативный макияж уступают место процедурам, которые позволяют сохранить ухоженный внешний вид без большого количества декоративной косметики.