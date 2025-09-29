Осенняя индексация: каким категориям россиян повысят зарплаты с 1 октября

С 1 октября 2025 года миллионы россиян, работающих в федеральных учреждениях, получат существенную прибавку к доходу. Как разъяснил в эксклюзивном комментарии RT депутат Госдумы Александр Якубовский, повышение затронет ключевые бюджетные сферы.

В октябре в силу вступает распоряжение правительства от 1 августа, предусматривающее индексацию оплаты труда на 7,6%. По словам парламентария, в перечень входят педагоги федеральных вузов, школ-интернатов и образовательных организаций, подведомственных федеральным органам власти, а также врачи, средний и младший медицинский персонал клиник, научно-медицинских центров и санаториев, находящихся в ведении Минздрава и других федеральных структур.

Помимо социального блока, индексация распространяется на сотрудников федеральных учреждений культуры — театров, музеев, библиотек и домов культуры, научных сотрудников и технических специалистов государственных НИИ.

Отдельно прописаны гражданские специалисты воинских частей, где предусмотрена военная служба, и государственные служащие федеральных органов власти.

Депутат озвучил и важный нюанс: повышаются именно оклады и тарифные ставки, что автоматически увеличивает все зависимые от них надбавки — за стаж, квалификацию или особые условия труда. При этом фиксированные премии и компенсации потребуют отдельных распоряжений. Параллельно на те же 7,6% вырастут выплаты военным пенсионерам и пенсионерам силовых ведомств, что, по словам Якубовского, позволит компенсировать рост цен и поддержать тех, кто посвятил жизнь службе стране.

