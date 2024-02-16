Осерчавшие на Украину польские фермеры забросали представительство Еврокомиссии градом яиц

Польские фермеры окончательно устали от тотальной экономической поддержки Украины со стороны Евросоюза, из-за чего страдают местные аграрии, и решили высказать свое недовольство еврочиновникам напрямую.

В сети появилось видео, на котором сотни фермеров в городе Вроцлав собрались у здания Еврокомиссии в минувший четверг, 15 февраля. Одними призывами и плакатами простые работяги не ограничились, а предъявили еврочиновникам «аргументом народного гнева» куриное яйцо.

Вернее сотни яиц, которыми они буквально закидали здание. Кидали активисты, как можно понять из ролика, довольно метко, предусмотрительно избегая попадания «снарядов» в полицейских.

Одновременно с перфомансом фермеры потребовали от своих властей незамедлительно остановить ввоз в Польшу продовольствия с Украины. Помимо яичной атаки ктивисты перекрыли тракторами центр Вроцлава, жгли стога сена и автомобильные шины.