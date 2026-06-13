Ошибка москвичей сделала их жертвами мошенников: как «удаленка» породила монстров

Валентина Шилина рассказала, что всплеск телефонных афер в Москве начался с переходом жизни в онлайн в 2020 году, и объяснила, как проект «Перезвони сам» помогает защититься от злоумышленников. Об этом сообщили в интервью ТАСС .

Причины роста афер в столице

Руководитель проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина в интервью ТАСС сообщила, что массовый переход жителей на удаленную работу и покупки в интернете в 2020 году спровоцировал резкое увеличение телефонного мошенничества. По ее оценке, именно этот вынужденный уход в цифровую среду стал отправной точкой для волны преступлений.

Появление проекта «Перезвони сам»

Шилина отметила, что после начала пандемии коронавируса простых предупреждений о бдительности оказалось недостаточно. Гражданам потребовался понятный алгоритм действий при контакте со злоумышленниками. Так возникла инициатива «Перезвони сам» — компактная инструкция с четкими шагами. Проект запустили в декабре 2022 года совместными усилиями правительства Москвы и столичного главка МВД для противодействия телефонным и интернет-атакам.

Как сложное стало доступным

Специалисты проекта вместе с сотрудниками правоохранительных органов изучили самые распространенные сценарии обмана. После этого трудные для восприятия юридические и финансовые термины преобразовали в простые объяснения, доступные людям любого возраста. На основе этой работы был создан специализированный сайт, который помогает москвичам распознавать угрозы и правильно реагировать на подозрительные звонки.