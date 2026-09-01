Ударит или обойдет: лаборатория солнечной астрономии оценила риски магнитного шторма 2 сентября — чего ждать
Космическая погода в начале сентября 2026 года обещает быть стабильной и благоприятной для метеозависимых людей. Ученые подтверждают минимальную вероятность возникновения геомагнитных штормов, а синоптики прогнозируют комфортные показатели атмосферного давления в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время врачи напоминают, что списывать недомогание на Солнце не стоит.
Подробности геомагнитного прогноза и советы врачей
Специалисты оценили параметры атмосферного давления, активность Солнца и дали рекомендации по контролю за здоровьем:
- Геомагнитная обстановка 2 сентября. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, геомагнитный индекс составит всего 1–2 балла из 9. Вероятность спокойной магнитосферы оценивается в 82%, шанс возникновения полноценной бури — лишь 3%.
- Солнечная активность. Выброс солнечной плазмы, прогнозировавшийся ранее, прошел мимо Земли. Солнце демонстрирует минимальную активность, вспышечные процессы отсутствуют, а наблюдения за протуберанцами не несут угроз для магнитосферы.
- Атмосферное давление в столицах. В Москве показатели барометров составят 744–745 мм рт. ст., что незначительно ниже нормы. В Санкт-Петербурге давление установится на комфортном уровне 751–753 мм рт. ст.
- Мнение медицины. Врач-невролог Михаил Кайгородцев отметил отсутствие убедительных научных доказательств прямого влияния магнитных бурь на самочувствие. Эксперт подчеркнул, что головные боли чаще связаны с режимом сна, стрессом и нагрузками.
- «Красные флаги» для обращения к врачу. При внезапной и резкой головной боли, появлении симптомов после 50 лет, сопутствующей высокой температуре, спутанности сознания или боли после травм следует немедленно обращаться за медицинской помощью.