Специалисты оценили параметры атмосферного давления, активность Солнца и дали рекомендации по контролю за здоровьем:

Геомагнитная обстановка 2 сентября. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, геомагнитный индекс составит всего 1–2 балла из 9. Вероятность спокойной магнитосферы оценивается в 82%, шанс возникновения полноценной бури — лишь 3%.

Солнечная активность. Выброс солнечной плазмы, прогнозировавшийся ранее, прошел мимо Земли. Солнце демонстрирует минимальную активность, вспышечные процессы отсутствуют, а наблюдения за протуберанцами не несут угроз для магнитосферы.

Атмосферное давление в столицах. В Москве показатели барометров составят 744–745 мм рт. ст., что незначительно ниже нормы. В Санкт-Петербурге давление установится на комфортном уровне 751–753 мм рт. ст.

Мнение медицины. Врач-невролог Михаил Кайгородцев отметил отсутствие убедительных научных доказательств прямого влияния магнитных бурь на самочувствие. Эксперт подчеркнул, что головные боли чаще связаны с режимом сна, стрессом и нагрузками.