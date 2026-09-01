«Мужской день и заступник отцов»: почему 2 сентября категорически нельзя стричь волосы и стричь ногти мужчинам

2 сентября православная церковь торжественно чтит святого пророка Самуила. Он почитается как великий праведник, прозорливец и помазанник первых израильских царей. В этот день верующие вспоминают его праведную жизнь, верность Богу и заступничество за народ.

Ветхозаветный подвиг и житие пророка Самуила

Пророк Самуил родился по горячей молитве своей матери Анны, которая долгое время была бесплодной и обещала посвятить ребенка Господу. С раннего детства Самуил жил и служил при ветхозаветной скинии под руководством первосвященника Илия.

Уже в юном возрасте Самуил удостоился откровения от Бога. В трудный период, когда израильтяне отступили от веры, а Святой Ковчег Завета попал в руки филистимлян, именно Самуил призвал народ к покаянию и избавил его от иноплеменного ига.

Самуил правителем и судьей бессменно служил народу сорок лет. По указанию Божию он помазал на царство первого израильского царя Саула, а затем, когда Саул ослушался Господа, тайно помазал на царство юного пастуха Давида — будущего великого царя и псалмопевца.

В чем духовный смысл праздника

Житие пророка Самуила учит искренней верности Богу с самого детства, умению слышать голос Божий и бесстрашно отстаивать правду. В народном сознании пророк Самуил стал покровителем отцов и хозяев дома, символизируя мудрость, ответственность и духовное руководство.

Что можно делать 2 сентября

Посетить Божественную литургию и помолиться пророку Самуилу о здравии и благополучии всей семьи.

Чествовать мужчин: на Руси 2 сентября жены и дочери проявляли особую заботу о хозяине дома, готовили его любимые блюда и дарили подарки.

Готовить блюда из свеклы и моркови: по традиции на Самойлин день варили богатый свекольник и запекали овощи из нового урожая.

Заниматься сбором поздних грибов: считалось, что 2 сентября в лесах массово появляются опята и рогачи.

Что категорически нельзя делать 2 сентября

Ругать, пилить и обижать мужчин. Считалось, что ссора с главой семьи 2 сентября приведет к длительному разладу и финансовым трудностям.

Стричь волосы и ногти. По народным повериям, укорачивание волос в этот день может «укоротить» удачу и здоровье.

Давать и брать деньги в долг. Вместе с купюрами из дома может уйти достаток.

Заводить новые важные знакомства и заключать сделки через силу. День требует осмотрительности и духовного спокойствия.

Что нужно сделать для благополучия и здоровья

Помолитесь перед иконой святого пророка Самуила о даровании мира семье, попросите прощения у близких за былые обиды и накройте сытный семейный обед с блюдами из свежих овощей.

Кто празднует именины 2 сентября

Именины в этот день отмечают: Самуил, Тимофей, Максим, Виктор, Иван, Владимир, Степан, Федор.

Какой праздник будет завтра

На следующий день, 3 сентября, православная церковь чтит память священномученика Анфима, епископа Никомидийского, а также преподобного Феоктиста — день молитв о даровании стойкости в веру и защите дома от пожаров и стихийных бедствий.