Ошибка заботливых родителей: как тепличные условия делают детей беспомощными во взрослой жизни
В эпоху сервисов доставки и готовых решений все больше людей сталкиваются с бытовой беспомощностью — неумением выполнять базовые повседневные задачи. Психолог из Подмосковья рассказала, почему родительская гиперопека формирует отсутствие навыков у детей, какие бытовые умения уходят в прошлое быстрее всего и как самостоятельное решение бытовых проблем влияет на уверенность в себе. Об этом сообщает интернет-издание REGIONS.
Причины, исчезающие навыки и роль семьи в воспитании
Эксперт подробно разбирает феномен и предлагает пути его преодоления:
- Суть и истоки явления. Бытовая беспомощность — это отсутствие сформированных практических навыков, а не проявление лени. Гиперопека родителей, стремление освободить время ребенка для учебы и постоянное использование сторонних сервисов лишают детей возможности учиться на практике.
- Что вымывается из быта. Быстрее всего исчезают навыки ручного труда (шитье, ремонт электрики и сантехники), приготовление пищи без полуфабрикатов, понимание устройства коммуникаций (перекрытие воды, снятие показателей счетчиков) и умение планировать личный бюджет.
- Роль семьи. Основная ответственность за передачу бытовых умений лежит на семье. Наглядный пример родителей, выполняющих домашнюю работу вместе с детьми, служит главным инструментом обучения.
- Зачем нужны бытовые навыки сегодня. Умение решать базовые бытовые проблемы развивает у ребенка самостоятельность, критическое мышление, уважение к чужому труду и создает внутреннюю психологическую опору.