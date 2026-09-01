Ошибка заботливых родителей: как тепличные условия делают детей беспомощными во взрослой жизни

В эпоху сервисов доставки и готовых решений все больше людей сталкиваются с бытовой беспомощностью — неумением выполнять базовые повседневные задачи. Психолог из Подмосковья рассказала, почему родительская гиперопека формирует отсутствие навыков у детей, какие бытовые умения уходят в прошлое быстрее всего и как самостоятельное решение бытовых проблем влияет на уверенность в себе. Об этом сообщает интернет-издание REGIONS.