В Подмосковье прошли почти 100 земельно-имущественных аукционов

На прошлой неделе в Подмосковье провели 98 аукционов по земельно-имущественным торгам, их участниками стали 192 претендента. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

В среднем количество участников на конкурентных процедурах составило два человека на лот. Так, например, в аукционе по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства в Клину приняли участие 13 человек. Победу одержал тот, кто смог предложить наивысшую цену.

Узнать подробнее об объектах, выставленных на торги в области, можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.