Оранжевый салон, люк и 129 сил: в продажу в России вышел новый седан Roewe i6
За рулем: в РФ стартовали продажи бюджетного седана Roewe i6 за 1,83 млн рублей
Дилеры во Владивостоке и Грозном выставили на продажу новые недорогие седаны Roewe i6 2026 года. Автомобиль, являющийся идейным преемником британской классики Rover 75, оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем на 129 л. с., что обеспечивает льготную ставку утильсбора при ввозе в РФ. Цены на модель начинаются от 1 830 000 рублей. Об этом сообщает автомобильное издание За рулем.
Ключевые особенности и стоимость модели
Новый седан предлагает богатое оснащение по цене базовых отечественных и иномарочных моделей:
- Наследие и дизайн. Roewe i6 наследует черты моделей Roewe 550 и 750, созданных на агрегатах Rover 75. Экстерьер 2026 года объединяет европейские пропорции и современную китайскую стилистику, а интерьер выполнен в лаконичном минимализме.
- Двигатель и экономия на утильсборе. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 129 л. с. Такой объем позволяет импортировать машина по льготным коэффициентам утилизационного сбора.
- Максимальная комплектация. Комплектация включает яркую оранжевую отделку салона кожей, люк в крыше, климат-контроль, панель беспроводной зарядки и современные сенсорные системы управления.
- Цены по регионам. Автосалон во Владивостоке предлагает автомобили из ближайшей поставки по цене от 1 830 000 рублей «под ключ» (включая растаможку, утильсбор и доставку). В Грозном аналогичный автомобиль в черном кузове оценен в 1 850 000 рублей.