Оранжевый салон, люк и 129 сил: в продажу в России вышел новый седан Roewe i6

Дилеры во Владивостоке и Грозном выставили на продажу новые недорогие седаны Roewe i6 2026 года. Автомобиль, являющийся идейным преемником британской классики Rover 75, оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем на 129 л. с., что обеспечивает льготную ставку утильсбора при ввозе в РФ. Цены на модель начинаются от 1 830 000 рублей. Об этом сообщает автомобильное издание За рулем.