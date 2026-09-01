Посещение храма на 9-й день: протоиерей Андрей Ткачев рассказал, как молиться об умерших
Кулик: священники РПЦ объяснили правила и смысл поминовения усопших
Представители Русской православной церкви рассказали верующим об основных духовных правилах и традициях поминовения ушедших из жизни близких. Священнослужители подчеркнули, что ключевой данью памяти остается постоянная искренняя молитвенная поддержка — как в первые сорок дней, так и на протяжении всей жизни. Об этом сообщает интернет-издание Кулик.
Духовные правила и рекомендации священнослужителей
Представители духовенства разъяснили христианский смысл поминовения и дали практические советы родственникам:
- Молитвенная поддержка в первые 40 дней. Протоиерей Дмитрий Смирнов напомнил, что после кончины человека важно заказать в храме сорокоуст — сорокадневное поминовение за литургией. Искренние молитвы помогают душам покойных ощутить духовное облегчение и любовь родных.
- Личная молитва и литургия. Протоиерей Андрей Ткачев отметил необходимость самостоятельной молитвы об умерших дома и на кладбище, а также обязательного участия в Божественной литургии на девятый день.
- Духовный смысл поминовения. Иерей Дмитрий Беженарь объяснил, что поминовение усопших установлено Господом, а сама физическая смерть является неизбежной епитимией для каждого человека.
- Главный ориентир для верующих. Священники сошлись во мнении, что лучшая дань памяти усопшим — не пышные ритуалы, а регулярные заупокойные молитвы, подпитывающие души ушедших в вечности.