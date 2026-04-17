Ошибка в одной цифре не приговор: как заставить незнакомца вернуть случайный перевод обратно

Ошибка в одной цифре при вводе номера карты или телефона может привести к потере средств, однако закон стоит на стороне отправителя. Юрист по гражданским делам разъяснила алгоритм действий, который поможет вернуть деньги даже в случае отказа получателя. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист по гражданским делам Карина Асанова.

Неосновательное обогащение и первый шаг

Основным правовым инструментом в таких спорах является понятие «неосновательного обогащения». Человек, получивший средства без законных на то оснований, обязан их вернуть. Если перевод был осуществлен по номеру телефона, юрист рекомендует сначала просто связаться с получателем. В большинстве случаев люди соглашаются добровольно перевести деньги обратно, чтобы избежать судебных разбирательств.

Трудности перевода по номеру карты

Ситуация становится сложнее, если вы ошиблись при вводе номера банковской карты. В этом случае данные получателя скрыты, и напрямую связаться с ним невозможно. Карина Асанова советует немедленно позвонить в банк, чтобы официально зафиксировать факт ошибки. Некоторые кредитные организации имеют внутренние протоколы для связи с клиентом, получившим ошибочный перевод, и могут посодействовать в мирном урегулировании вопроса.

Судебный путь и получение данных

Если получатель отказывается возвращать деньги или банк не может помочь, придется обращаться в суд. Главная проблема здесь — отсутствие персональных данных ответчика. По словам эксперта, на практике сначала подается иск к самому банку. В рамках процесса суд направляет запрос, по которому финансовая организация обязана раскрыть ФИО и адрес регистрации получателя. После этого дело передается в суд по месту жительства ответчика. Судебные издержки и госпошлину в конечном итоге также можно взыскать с виновной стороны.