На бюсте императрицы Екатерины II, установленном в городе Васильсурске Нижегородской области несколько дней назад, была обнаружена грамматическая ошибка. Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на районную администрацию.

Уточняется, что на постаменте написано «империатрица».

Отмечается, что ошибку исправят в течение следующей недели, поскольку данный объект подрядчиком еще не сдан.

Добавляется, что памятник императрице был установлен в рамках подготовки к празднованию 500-летию поселка. Согласно истерическим данным, Екатерина Великая побывала здесь во время своего путешествия по Волге в мае 1767 года.