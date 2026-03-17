Оштрафуют за заморозку: работодателей заставят повышать зарплату независимо от графика

В российском законодательстве закреплена норма, обязывающая работодателей повышать заработную плату сотрудникам. Однако, как рассказала РИА Новости заведующая кафедрой трудового права МГЮА Надежда Черных, единых сроков и правил проведения этой процедуры в законах не прописано.

Юрист пояснила, что обязанность повышать доходы персонала напрямую связана с ростом потребительских цен. Трудовой кодекс требует от нанимателей проводить индексацию, чтобы компенсировать удорожание товаров и услуг. При этом конкретный механизм, периодичность и размер повышения зависят от формы собственности организации и должны быть закреплены в отраслевых соглашениях или локальных актах предприятия.

Черных обратила особое внимание на то, что отсутствие внутреннего документа с порядком индексации не является основанием для отказа от повышения зарплаты. Это не снимает с работодателя установленной законом обязанности.

Кроме того, эксперт напомнила о наказании за длительное бездействие в этом вопросе. За сохранение заработной платы на прежнем уровне без индексации предусмотрена административная ответственность. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф может составить от 1 до 5 тыс. рублей. Для юридических лиц санкции серьезнее — от 30 до 50 тыс. рублей.