Основы противодействия коррупции начнут изучать в школах Подмосковья в новом учебном году

С нового учебного года во всех российских школах будут изучать основы и способы противодействия коррупции. Детям расскажут об опасности данного явления, механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях.

В подмосковных школах данные вопросы будут отражены в нескольких учебных предметах: история, обществознание и литература. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В ведомстве напомнили, что в школах Подмосковья уже проводится просветительская работа по профилактике коррупционных правонарушений. Так, например, в декабре прошлого года состоялся творческий конкурс среди старшеклассников «Дети против коррупции».

Помимо этого, в общеобразовательных организациях Подмосковья реализуются дополнительные программы антикоррупционной направленности, в том числе «Правовое просвещение и воспитание», «Подросток и закон», «По жизни честно и достойно», «Антикоррупционная культура» и «Введение в юриспруденцию».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новый образовательный комплекс в ЖК «Императорские Мытищи» готов более чем на 95 процентов.