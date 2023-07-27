Губернатор Подмосковья: новый образовательный комплекс в Мытищах готов более чем на 90 процентов

Новый образовательный комплекс в Мытищах, состоящий из школы на 1,1 тысячи мест и детсада на 320 мест, будет открыт к 1 сентября. Готовность объекта составляет более девяносто процентов, сообщил в своих соцсетях губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сегодня глава региона проверил ход работ. Он отметил, что жители ЖК «Императорские Мытищи» очень ждут данный образовательный комплекс. Глава региона напомнил, что раньше дети ходили на занятия в школу № 29 в Красной Слободе. Школьникам приходилось добираться до места учебы через строящуюся хорду, которая делит микрорайон пополам.

Андрей Воробьев рассказал, что в новой школе разместят учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал с эстрадой, читальный зал с IT-зоной и два спортивных зала. В новом детсаду, продолжил губернатор, разместят группы, в которых будут игровые зоны и спальни. Также в здании детского сада будут работать кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок и столовая.

Фото: [ Дмитрий Белицкий ]

Педагогический состав нового образовательного комплекса уже практически сформирован, однако набор учителей продолжается, указал глава Подмосковья.

«Для учителей и воспитателей открытие школы тоже важно, ведь многие из них живут в ЖК «Императорские Мытищи». Поэтому добираться до места работы будет очень удобно», — отметил Андрей Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в новом учебном году в школы Подмосковья пойдут свыше миллиона учеников.