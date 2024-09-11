Особенным детям из Г.о. Пушкинский рассказали о производстве пластика

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды из Красноармейска посетили производственные цеха компании «Пластик Он Лайн», сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Гендиректор группы компаний «Пластик Он Лайн» лично руководил организацией экскурсии. Он считает подобные мероприятия важными для развития юных горожан.

«Экскурсии очень важны для детей, они воспитывают. Посещение достопримечательностей истории и культуры, прогулки под древними стенами пятисот и тысячелетней давности, не только развивает у ребят чувство прекрасного, одновременно пополняя его художественные и исторические знания, но воспитывает в нем уважение к нашим предкам», — поделилась специалист реабилитационного центра «Пушкинский».

Ребятам рассказали об истории развития компании, которая была образована более 20 лет назад. Участникам мероприятия продемонстрировали каждый из циклов производственного процесса. Компания реализует продукцию на рынке пластиковых карт и канцелярских товаров.

Исполняющий обязанности директора центра Татьяна Перемиловская отметила, что познавательная экскурсия в мир производства пластика оставила положительный отклик у ребят. Они проявляли заинтересованность.