Особый противопожарный режим был введен в Брянской области

Как сообщает агентство «РИА Новости» , власти региона ввели его до 4 сентября текущего года.

Стало известно, что Александр Богомаз, занимая должность губернатора Брянской области, подписал соответствующее постановление. Согласно ему, в лесах на территории региона был введен особый пожарный режим. Это стало известно благодаря пресс-службе регионального правительства. Она опубликовала данную информацию в социальных сетях.

Постановление запрещает использовать открытый огонь в лесах, выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие природные горючие материалы, дабы избежать пожара и несчастных случаев. Также ограничение коснулось культурно-массовых мероприятий. Их можно проводить в лесах только с разрешением.