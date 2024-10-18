Останки 26 бойцов Красной Армии готовят к перезахоронению в Можайске

На Бородинской конференции «Можайская линия обороны в битве за Москву» участников проинформировали о результатах поискового сезона. На месте боев под руководством Михаила Сухова работы проводят можайские отряды «Укрепрайон №36» и «Приказ 270».

В районе д.Ельня были обнаружены останки бойцов Красной Армии. В октябре 1941 года недалеко от Минского шоссе состоялось масштабное сражение 5-ой Армии с фашистами, которые наступали со стороны Смоленска. Советские солдаты во главе с генералом Дмитрием Лелюшенко были хорошо снабжены оружием, однако не смогли противостоять врагу.

Фото: [ Дмитрий Писаренко ]

«В бой с частями вражеской моторизованной дивизией «Райх» и 10-ой танковой дивизии Вермахта вступила 32-ая Краснознаменная Дальневосточная дивизия полковника Виктора Полосухина. И хотя красноармейцы были полны решимости, сломить натиск врага им не удалось», — напомнили участникам Бородинской конференции.

Дмитрий Писаренко сообщил, что весной 2025 года обнаруженные останки бойцов Красной Армии будут преданы земле на воинском мемориале в д. Ельня, расположенном у храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Командир можайского отряда «Укрепрайон №36» Писаренко был отмечен памятной медалью к 185-летию Бородинского музея-заповедника.