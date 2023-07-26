Останки более ста человек, замученных фашистами, предали земле в подмосковном Лотошино

В Подмосковье предали земле останки 102 пациентов и работников областной психиатрической больницы, замученных фашистами, обнаруженные поисковиками в прошлом году в селе Микулино. Об этом рассказали в региональном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

Отмечается, что в церемонии захоронения и траурном митинге приняли участие местные жители, ветераны, представители различных поисковых, общественных и патриотических организаций, а также сотрудники СК региона, которые и занимались изъятием останков.

«На днях суд официально признал действия гитлеровцев во время оккупации в Подмосковье геноцидом. В 1941–1942 годах от рук нацистов погибло более 26 тыс. жителей. В том числе пациенты и персонал областной психиатрической больницы в г. о. Лотошино», — подчеркнула глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Председатель координационного совета поисковых отрядов Московской области Владислав Рязанов рассказал, что это не финальная точка, ведь по актам чрезвычайной госкомиссии в этом месте было убито порядка семисот человек, а на сегодняшний день нашли только часть.

Одна из местных жительниц Надежда Самарина подчеркнула, что это особенный день для округа. Она также выразила надежду, что в скором времени удастся найти всех пострадавших, и они все обретут покой.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военных 45-й бригады спецназа ВДВ с годовщиной ее образования.