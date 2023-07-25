Губернатор Подмосковья поздравил военных 45-й бригады спецназа ВДВ с годовщиной ее образования

Сегодня 45-я отдельная гвардейская бригада орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ отмечает годовщину со дня своего образования — 29 лет, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В честь знаменательной даты легендарную бригаду спецназа ВДВ посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он передал бойцам слова признательности за службу и верность Отечеству.

Глава региона пообщался с участниками СВО, военнослужащими весеннего призыва, которые планируют заключить контракт после прохождения срочной службы, а также воспитанниками военно-патриотического клуба «Комбат». Десантники также продемонстрировали Андрею Воробьеву работу беспилотников, которые есть в арсенале бригады.

Фото: [ Константин Семенец ]

«Мы стараемся постоянно быть на связи с опорными воинскими частями, которые дислоцируются в Подмосковье. <…> И Московская область, и депутаты Госдумы, и бизнес — все стараемся помогать нашим бойцам с экипировкой, техникой», — подчеркнул губернатор.

Глава Подмосковья отметил, что в зоне СВО востребована особая качественная аппаратура. Она нужна для наблюдения и контроля. Воробьев напомнил, что 45-й бригаде уже были переданы автомобили, запчасти, квадрокоптеры, комплекты одежды, комплексы наблюдения и дистанционного управления, а также технические средства разведки.

Также Подмосковье помогает с медицинскими средствами. Ряду военнослужащих были предоставлены бионические протезы. В том числе бойцу Алексею, который обращался с этим вопросом в филиал фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье.

Вместе с Андреем Воробьевым навестить бойцов также приехал депутат Госдумы Бекхан Агаев. Он отметил, что все просьбы, полученные от военнослужащих, взяты на контроль.

Сорок пятая отдельная гвардейская бригада орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ была сформирована в Кубинке в 1994 году. За это время более четырех тысяч военнослужащих получили государственные награды за мужество и героизм, шестнадцать десантников удостоены звания Герой России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил детей участников специальной военной операции в оздоровительном лагере «Литвиново».