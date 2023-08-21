Останки космического корабля «Прогресс» затопили в Тихом океане

Корабль был сведен с орбиты, после чего его основная часть сгорела в плотных слоях атмосферы. Несгораемые части упали в воды Тихого океана, где и затонули на большой глубине.

«Прогресс МС-22» пристыковался к Международной космической станции 11 февраля этого года, доставив на нее 2,5 тонны полезных грузов. Затем он десять раз включал свои двигатели, будучи пристыкован к МКС. Трижды это делалось для увода станции от столкновения с космическим мусором, и еще 7 раз он корректировал ее орбиту.

Корабль был отстыкован от МКС для того, чтобы освободить место для причаливания следующего космического судна, «Прогресс МС-24». Он должен стартовать с Земли 23 августа, после чего за двое суток выйдет на орбиту и совершит стыковку с Международной космической станцией.