«Оставляйте детей дома». Детские сады Дальнего получили предписания Роспотребнадзора

Ситуация с распространением кишечной инфекции в дошкольных учреждениях №56 и №57, расположенных в районе Дальнего, находится на особом контроле в департаменте образования Южно-Сахалинска. В ведомстве сообщили, что по итогам лабораторных исследований смывов, взятых в обоих детских садах, наличие инфекции не подтвердилось.

Тем не менее, как уточнили в департаменте, Роспотребнадзор уже выдал этим учреждениям предписания на проведение комплекса санитарных мероприятий. В настоящий момент детские сады выполняют все необходимые требования и продолжают функционировать в обычном режиме. Особое внимание уделяется контролю за соблюдением санитарных норм, а также проведению ежедневного утреннего фильтра детей.

В ведомстве добавили, что в образовательных учреждениях на систематической основе ведется мониторинг здоровья воспитанников и реализуется целый ряд мер, направленных на профилактику острых кишечных инфекций.

Представители департамента образования также обратили внимание родителей на важность совместной профилактики. Им напомнили: при любых признаках недомогания у ребенка, особенно после выходных или праздничных дней, следует оставить его дома и незамедлительно обратиться к врачу.

Кроме того, в департаменте уточнили, что на время плановой промывки сетей в районе Дальнего ресурсоснабжающая организация организовала подвоз воды — как в детские сады, так и к жилым домам.

