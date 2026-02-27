Оставьте паспорт дома: С 27 февраля россияне смогут посещать клиники и салоны связи по QR-коду

С 27 февраля в России стартовал очередной этап внедрения электронного удостоверения личности. Теперь предъявить цифровую версию паспорта через приложение «Госуслуги» можно при обращении к операторам связи для получения услуг, а также в частных медицинских учреждениях.

Правда, для медучреждений есть важное условие: пациент уже должен быть зарегистрирован в системе персонифицированного учета данной клиники. Информация об этом появилась в постановлении правительства, на которое ссылается РИА Новости.

Начавшийся этап стал четвертым по счету в рамках реализации указа президента Владимира Путина, подписанного еще в сентябре 2023 года. Электронный аналог документа в приложении выглядит как специальный QR-код и фотография владельца. В некоторых ситуациях для подтверждения личности также потребуется ввести одноразовый пароль, который придет в уведомлении.

В Министерстве цифрового развития специально подчеркнули: введение цифрового формата не означает отказ от традиционных бумажных паспортов. Электронная версия служит лишь удобным дополнением, а оригинал документа по-прежнему нужно иметь при себе. Планов по прекращению выпуска бумажных удостоверений личности у властей нет.

Ранее сообщалось о том, что в Союзе потребителей предложили использовать биометрию для контроля продажи возрастных товаров.