Осужденный на пожизненное заключение «Битцевский маньяк» выдвинул неожиданную претензию

Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк» и приговоренный к пожизненному лишению свободы, в рамках судебного процесса о своем переводе заявил о неоправданной трате личного времени.

Из материалов суда следует, что преступник выразил недовольство затянувшейся процедурой рассмотрения его ходатайства о переводе из исправительной колонии «Полярная сова», сообщает РИА Новости.

В дополнениях к исковому заявлению Пичушкин указал, что многомесячное судебное разбирательство по вопросу его перевода в учреждение ближе к Москве не только отняло у него время, но и повысило риски прогрессирования имеющихся заболеваний. Однако медицинская экспертиза, проведенная по запросу суда, не обнаружила оснований, подтверждающих невозможность отбывания наказания в условиях Крайнего Севера.

Ранее Замоскворецкий районный суд столицы уже отклонил ходатайство осужденного. Пичушкин мотивировал свою просьбу необходимостью быть ближе к матери, а также ссылался на неблагоприятные для его здоровья климатические условия в заполярной колонии.

Напомним, Александр Пичушкин признан виновным в совершении 49 убийств. Серия его преступлений была раскрыта в середине 2000-х годов, большинство из них были совершены в Битцевском лесу.

Ранее сообщалось о том, что число жертв ангарского маньяка Попкова выросло до 92.