Осужденный за вывод 250 млн рублей в ОАЭ Артем Чекалин записал видеообращение

Бывший муж популярной блогерши Лерчек Артем Чекалин, получивший семь лет лишения свободы за незаконный перевод 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты, выступил с видеообращением. В записанном ролике он заявил о своей невиновности и выразил надежду на апелляцию.

В понедельник Гагаринский суд столицы вынес приговор Чекалину: семь лет колонии и штраф в размере 194,5 миллиона рублей. Поводом послужил вывод более 250 миллионов рублей на счета нерезидентов в ОАЭ.

Защита осужденного обнародовала видеоролик, снятый до того, как приговор был оглашен.

«Если вы видите это видео, значит меня осудили за то, чего я не совершал. Я абсолютно уверен в том, что у меня нет вины, я её не признаю», — сказал Чекалин.

Он также добавил, что все налоговые обязательства перед государством им выполнены.

«Я надеюсь на апелляцию», — подчеркнул бывший супруг Лерчек.

