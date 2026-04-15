Осужденный за вывод 250 млн рублей в ОАЭ Артем Чекалин записал видеообращение
Бывший муж блогера Лерчек получил семь лет колонии со штрафом 194 млн рублей
Бывший муж популярной блогерши Лерчек Артем Чекалин, получивший семь лет лишения свободы за незаконный перевод 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты, выступил с видеообращением. В записанном ролике он заявил о своей невиновности и выразил надежду на апелляцию.
В понедельник Гагаринский суд столицы вынес приговор Чекалину: семь лет колонии и штраф в размере 194,5 миллиона рублей. Поводом послужил вывод более 250 миллионов рублей на счета нерезидентов в ОАЭ.
Защита осужденного обнародовала видеоролик, снятый до того, как приговор был оглашен.
«Если вы видите это видео, значит меня осудили за то, чего я не совершал. Я абсолютно уверен в том, что у меня нет вины, я её не признаю», — сказал Чекалин.
Он также добавил, что все налоговые обязательства перед государством им выполнены.
«Я надеюсь на апелляцию», — подчеркнул бывший супруг Лерчек.
Ранее сообщалось о том, что Влад Череватый поддержал тяжелобольную Лерчек и раскритиковал хейтеров.