От 11 до 35 тысяч за свет: как «бумажная газификация» разорила целую деревню под Челябинском

Жители деревни Круглое под Челябинском получили шокирующие счета за электроэнергию за январь — на суммы до 35 тысяч рублей. Причиной резкого роста платежей стал формальный статус населенного пункта: на бумаге деревня считается газифицированной, хотя фактически газ к домам не подведен, пишет 74.ru .

Как рассказывают местные жители, до 2026 года их потребление электроэнергии учитывалось по тарифам для не газифицированных домов. Однако с января энергосбытовая компания перевела деревню в категорию «газифицированных», резко снизив льготный диапазон потребления с 3900 до 1200 кВт·ч в месяц.

«Мы все вздрогнули от ужаса. Получили расчетные листы с оплатой за электроснабжение в январе. А там заоблачные суммы: у кого-то — 15 тысяч, у кого-то — 35! Пожилые люди в шоке. Деревня [на бумаге] получила статус газифицированной. Но к нашим домам газ не подводили», — возмущаются местные жители.

По словам жительницы Ксении, у нее за декабрь счет составил 11 тысяч рублей, а за январь — уже 19 тысяч, хотя ожидалось 13,4 тысячи. У ее соседа платеж вырос в три раза. Основная проблема в том, что 90% домов в Круглом отапливаются исключительно электричеством, и альтернативы у людей нет.

Чтобы добиться перерасчета, жителям теперь необходимо в индивидуальном порядке доказывать энергетикам отсутствие газа. Для этого требуются фотофиксация домов, выписки из ЕГРН, техпаспорта на электроплиты и котлы.

«Пожилые люди в шоке! Не все умеют пользоваться интернетом, телефоном. Им тяжело далеко ехать», — говорят сельчане. Существуют опасения, что перерасчет делать вообще откажутся.

Власти летом 2025 года отчитались о завершении газификации, но, по словам жителей, проложены только магистральные газопроводы высокого и среднего давления, установлены ГРП, а разводки к домам не сделано.

Жители направили обращение главе Красноармейского муниципального округа Сергею Сергееву с просьбой предоставить официальную справку об отсутствии газификации в деревне, а также напрямую в ЕРЦ «Уралэнергосбыт» с требованием произвести перерасчет по старым нормативам.