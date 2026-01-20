От чеснока до рыбы: какие продукты меняют запах вашего тела и что с этим делать

Гинекологи объяснили, что естественный запах интимной зоны у женщин может варьироваться. Как рассказал «Ленте.ру» акушер-гинеколог медицинского центра «UNI Клиник» Артемий Сдвигов, незначительные изменения часто связаны с менструальным циклом, диетой или гормональными колебаниями.

Резкое появление неприятного «рыбного» запаха может свидетельствовать о бактериальном вагинозе или трихомониазе. Запах, напоминающий гниющее мясо, считается особенно опасным и требует срочного обращения к врачу.

Специалисты не рекомендуют использовать для интимной гигиены ароматизированные средства, спринцевания или дезодоранты, так как они могут нарушить микрофлору. Оптимальным вариантом являются мягкие гели без отдушек и белье из натуральных материалов. Кукурузный крахмал можно использовать наружно для абсорбции влаги и запаха.

