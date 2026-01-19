Народ — в прорубь, батюшка — с кропилом: почему священники не окунаются в купели на Крещение

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов пояснил REGIONS, почему священнослужители обычно не принимают участия в крещенских купаниях.

Михаил Иванов отметил, что купание в проруби — это традиция, образовавшаяся в народе. Данный обряд не считается обязательным и не считается церковным таинством. Духовенство относится к омовению в освященных иорданях с уважением, поэтому священнослужители освящают воду.

Зампред ВРНС Иванов отметил, что главная миссия священнослужителей в праздник Крещения — совершить Великое освящение воды и духовное окормление верующих. Участвовать в купании или нет — личный выбор каждого христианина. Священники не являются исключениями. Они могут окунаться в зависимости от своего желания, ведь ритуал не несет сакрального смысла.

«Священник, стоящий у проруби, уже совершил или готовится совершить самое важное — освятить воду и по сути весь водный естество, вспоминая крещение в Иордане Самого Спасителя», — пояснил зампредседателя ВРНС.

Михаил Иванов развеял также несколько распространенных мифов: омовение в ледяной воде не смывает все грехи. Для этого необходимо совершить ряд обрядов, а также работать над внутренним состоянием. Второе ошибочное мнение: купание в проруби — не главный атрибут праздника.

Ранее сообщалось, что малышка из Кемерова без колебаний окунулась в прорубь на Крещение.