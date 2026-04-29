«Авангард» уступил «Локомотиву», ведя в две шайбы: Буше назвал игру команды «саботажем»

«Авангард» повел в счете 2:0, но в итоге уступил 2:4. В составе омичей отличились Игорь Мартынов и Дамир Шарипзянов, гости ответили шайбами Рушана Рафикова, Александра Полунина, Александра Радулова и Рихарда Паника.

«Мы ожидали такого натиска, но обычно мы не упускаем преимущество в две шайбы. Сегодня мы удалялись, теряли шайбу, оставались в атаке вместо того, чтобы возвращаться в защиту, сами саботировали матч. Можно найти тысячи оправданий, но мы сами саботировали игру, вот и все», — сказал Ги Буше на пресс-конференции.

«Авангард» ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет в Омске 30 апреля.

