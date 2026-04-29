Копить уже не выгодно: почему сбережения без доходности работают против вас

Стратегия «просто откладывать» в нынешних условиях уже не выглядит надежной. Как объяснила в интервью РИА Новости экономист Ольга Трофименко, деньги, которые лежат без движения и не приносят дохода, со временем теряют реальную ценность из-за инфляции.

В итоге человек вроде бы ограничивает себя, старается собирать запас, но позже обнаруживает, что покупательная способность этих сбережений уже снизилась.

По словам эксперта, проблема классического накопления в его пассивности. Само по себе оно не решает вопрос, что будет с деньгами дальше. Поэтому вместо схемы «копить и терпеть» она предлагает выстраивать систему, в которой у каждой части средств есть своя задача. Одна часть должна оставаться в резерве на случай непредвиденных расходов, а другая — работать в инструментах, которые помогают хотя бы сохранять покупательскую способность.

Такой подход, считает финансист, позволяет не просто беречь деньги, а использовать их более осмысленно. И именно это дает ощущение движения вперед, которого часто не хватает тем, кто годами просто складывает средства в сторону, не получая от этого заметного результата.

