L'Equipe поставила Сафонову пять баллов из 10 за матч с «Баварией»: ниже у трех защитников
Газета L'Equipe оценила игру голкипера ПСЖ Сафонова в матче с «Баварией»
Фото: [УЕФА]
Авторитетная французская газета L'Equipe выставила оценки футболистам ПСЖ за матч первого полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» (5:4). Российский голкипер Матвей Сафонов был удостоен скромной «пятерки».
Сафонов совершил три сэйва и пропустил четыре мяча. У его мюнхенского коллеги Мануэля Нойера показатели оказались еще ужаснее — пять пропущенных голов и ноль спасений. Просто в этот вечер атака обеих команд действовала лучше, чем оборона, а вины вратарей в пропущенных мячах нет.
В ПСЖ, кроме Сафонова, «пятерки» получили защитник Ашраф Хакими и полузащитник Витинья. Уничтожающие баллы газета выписала защитникам Маркиньосу, Нуну Мендешу и Вильяму Пачо — «тройки». Зато игроки атаки получили высокие оценки: 6 — Дезире Дуэ, 7 — Уоррен Заир-Эмери и Жоау Невеш, 8 — Усман Дембеле. Лучшим игроком матча по оценкам газеты стал автор дубля грузинский вингер Хвича Кварацхелия, у него девять баллов.
Матч ПСЖ — «Бавария» побил рекорды по целому ряду статистических показателей. Ответная встреча пройдет 6 мая в Мюнхене.