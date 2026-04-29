L'Equipe поставила Сафонову пять баллов из 10 за матч с «Баварией»: ниже у трех защитников

Сафонов совершил три сэйва и пропустил четыре мяча. У его мюнхенского коллеги Мануэля Нойера показатели оказались еще ужаснее — пять пропущенных голов и ноль спасений. Просто в этот вечер атака обеих команд действовала лучше, чем оборона, а вины вратарей в пропущенных мячах нет.

В ПСЖ, кроме Сафонова, «пятерки» получили защитник Ашраф Хакими и полузащитник Витинья. Уничтожающие баллы газета выписала защитникам Маркиньосу, Нуну Мендешу и Вильяму Пачо — «тройки». Зато игроки атаки получили высокие оценки: 6 — Дезире Дуэ, 7 — Уоррен Заир-Эмери и Жоау Невеш, 8 — Усман Дембеле. Лучшим игроком матча по оценкам газеты стал автор дубля грузинский вингер Хвича Кварацхелия, у него девять баллов.

Матч ПСЖ — «Бавария» побил рекорды по целому ряду статистических показателей. Ответная встреча пройдет 6 мая в Мюнхене.