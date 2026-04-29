Главный тренер ПСЖ ярко прокомментировал полуфинал с «Баварией»

«Сегодня мы заслужили победу, ничью и даже поражение», — заявил испанский специалист.

Впервые в полуфиналах Лиги чемпионов в одном матче было забито девять мячей. Луис Энрике предположил, что в ответном матче 6 мая будет похожая игра. Он напомнил, что стадион в Мюнхене вызывает у команды приятные ассоциации: именно там ПСЖ год назад впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

«Я спросил у своих помощников, сколько голов нам надо забить в Мюнхене, и мы сошлись на трех», — сказал Луис Энрике.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов в матче с «Баварией» пропустил четыре мяча, но его сложно в этом винить. Вратарь сделал три сэйва в матче, и выигранную им дуэль у Майкла Олисе можно считать одним из ключевых моментов игры.