Как не испортить шашлык на майских: следуйте этим простым советам

В Роспотребнадзоре напомнили россиянам основные правила приготовления и хранения шашлыка перед майскими праздниками. В ведомстве предупредили, что плохо прожаренное мясо может стать причиной кишечных инфекций, поэтому к его готовности нужно относиться особенно внимательно, пишет РИА Новости .

По данным специалистов, в среднем шашлык готовится около 15–20 минут, если угли хорошо прогреты. Проверить мясо можно простым способом: сделать аккуратный надрез и проткнуть кусок ножом или зубочисткой. Если сок прозрачный, шашлык готов. Если он остается розоватым, мясо еще не прожарилось и его нужно подержать на огне.

Если после застолья шашлык остался, его советуют не оставлять просто на воздухе. Готовое мясо лучше нарезать, переложить в герметичную емкость и убрать в холодильник. В таком виде его можно хранить до 36 часов.

Отдельно в Роспотребнадзоре посоветовали внимательно выбирать мясо еще при покупке. Стоит смотреть на состав, дату фасовки и избегать готовых маринадов с резким запахом или подозрительным внешним видом. Также в ведомстве напомнили о базовой гигиене: перед едой нужно мыть руки, а овощи и зелень тщательно промывать.

Ранее гастроэнтеролог рассказала, как пожарить шашлык без вреда для ЖКТ.