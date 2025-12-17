«От детской колонии до общего режима». Нападение на школу в Горках-2: какие последствия ждут подростка?

Подростку, совершившему вооруженное нападение на школу в подмосковном поселке Горки-2, грозит суровое наказание — вплоть до десяти лет заключения в воспитательной колонии. Такую оценку в беседе с корреспондентом NEWS.ru дал адвокат Вадим Багатурия.

Юрист пояснил, что по схожим составам преступлений суды, как правило, назначают наказание в диапазоне от восьми до девяти лет лишения свободы. Отбывать срок несовершеннолетний преступник будет в специализированном детском исправительном учреждении. Даже после достижения 18 лет он проведет там еще как минимум год, и только затем может быть переведен в колонию общего режима для взрослых.

Багутария также отметил альтернативный сценарий: если судебно-психиатрическая экспертиза установит невменяемость обвиняемого, вместо тюремного заключения ему будет назначено принудительное лечение в медучреждении закрытого типа.

Напомним, трагедия произошла утром 16 декабря. Вооруженный ножом юноша проник в здание Успенской школы, где ранил охранника и смертельно травмировал одного из учащихся. По факту инцидента Следственным комитетом было незамедлительно возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что девятиклассник напал на школу в Горках-2 с ножом и баллончиком.