От «двоечки» депутата Ивашкина фрилансер получил перелом, сотрясение мозга и написал заявление в полицию

Напомним, инцидент произошел накануне в Красноярске на одной из городских улиц. Там боец лейбла ММА и по совместительству депутат от КПРФ Дмитрий Ивашкин во время дорожного конфликта дал леща, а потом прописал нокаутирующую двоечку своему супостату, который оказался 26-летним фрилансером по имени Владимир.

Как передает Mash, парню после общения с Ивашкиным не удалось отделаться обычными синяками. Медики в травмпункте диагностировали у молодого человека сотрясение мозга, а также перелом скуловой кости и носовой перегородки. Как стало известно журналистам, парень прямо сейчас пишет заявление в полиции, чтобы привлечь депутата к ответственности.

«В разговоре с Mash мужчина заявил, что ждёт от профбойца и народного избранника публичных извинений. По нашей информации, Владимир прямо сейчас едет в отдел полиции», — приводится в публикации.

К настоящему времени официальной информации от красноярских правоохранителей по произошедшему конфликту между фрилансером и депутатом от КПРФ не поступало в СМИ.