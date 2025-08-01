От электричек до автостопа: путешественник Антон Кротов раскрыл шатурянам секреты открытий

Этот опытный путешественник, писатель, создатель «Академии вольных путешествий» и автор впечатляющей коллекции из 67 книг, раскрыл шатурянам секреты самостоятельного исследования мира, выходящего за рамки шаблонных туристических маршрутов. Первый его самостоятельный поход состоялся в 15 лет, когда он, будучи подростком, путешествовал на электричках по крупным городам России, Украины и Беларуси.

В рамках лекции Антон Викторович обозначил восемь ключевых принципов, которые помогут каждому желающему преодолеть инерцию и отправиться в собственное путешествие, будь то в одиночку или в компании. Он также поделился яркими воспоминаниями о посещенных местах и сравнил коммерческие туры с захватывающим опытом автостопа.

«Путешествовать под силу абсолютно всем – и тем, кто уже на пенсии, и молодым ребятам. Главное – это внутреннее желание. Не нужно ждать идеального момента, действуйте! Начинайте с небольших вылазок, постепенно расширяя горизонты. Время и финансы – взаимозаменяемые ресурсы. Важно сохранять реалистичность. Наш мир богат ресурсами, где всегда можно найти пропитание и место для ночлега. Необходимы терпение и непоколебимость намерения. Если же путешествия не для вас, найдите свое призвание и посвятите себя ему», — заявил Антон Кротов.

Более подробное изложение этих принципов можно найти в его книге «Практика вольных путешествий». Помимо полезных советов, произведения Кротова наполнены захватывающими рассказами и увлекательными историями, собранными в его многочисленных путешествиях. Кроме того, у него есть практичные путеводители, которые помогут путешественникам найти доступное жилье, интересные достопримечательности и избежать значительных расходов.

«Для автостопного путешествия достаточно иметь при себе ложку, кружку, кипятильник, а также компас и бумажную карту. Также рекомендуется яркая одежда и туристический коврик», — пояснил путешественник.

Помимо своих странствий, Антон Кротов активно занимается реализацией различных инициатив. Он организует лесной трезвый сбор вольных путешественников, одно из таких мероприятий, состоявшееся в этом году в округеШатура, недалеко от села Кривандино. Он также является куратором проекта «Дом для всех», который предоставляет жилье для путешественников в различных городах и странах, открывая двери для всех желающих.

Жители Шатуры, присутствовавшие на лекции, получили уникальную возможность не только послушать захватывающие рассказы, но и задать интересующие вопросы, пообщаться с Антоном Кротовым, приобрести его книги или приобрести сувенирные монеты из разных стран.